Экс-игрок тульского «Арсенала» Ламек Банда бесследно пропал после собственной свадьбы Фото: Алексей ФОКИН.

Бывший нападающий тульского «Арсенала» Ламек Банда пропал без вести после собственной свадьбы в Замбии. 25-летний футболист не прибыл в Австрию на предсезонный сбор «Лечче», за который он выступает с 2022 года. Не выходит на связь с клубом и агентом уже две недели. Сначала футболист ссылался на проблемы с документами, а затем просто перестал отвечать на звонки.

Последний раз Банду видели 23 июля в аэропорту Лусаки - столицы Замбии. С тех пор информация о местонахождении спортсмена не поступала.

Банда выступал за тульский «Арсенал» с 2019 по 2022 год. Провел за клуб 13 матчей и отметился одной голевой передачей. После этого туляки дважды отправляли Банду в аренду в чемпионат Израиля. Летом 2022 года «Маккаби Петах-Тиква» выкупил Банду у «Арсенала» за 300 тысяч евро и спустя месяц перепродал в «Лечче».