По обвинению в краже телефонов и денег заключили под стражу жительницу Алексина Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Алексинский межрайонный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщины, обвиняемой в двух кражах.

По данным следствия, 24 мая прошлого года она находилась в квартире знакомой на улице Чехова в Алексине. В тот момент в помещении были еще четыре человека. Воспользовавшись тем, что все собрались на кухне, женщина зашла в комнату, похитила мобильный телефон одного из гостей стоимостью 30 тысяч рублей, а также забрала 10 тысяч рублей наличными хозяйки квартиры. После чего скрылась с похищенным.

В тот же день компания пришла в гости к другому знакомому. Пока все находились в комнате, женщина забрала еще и мобильный телефон хозяина квартиры стоимостью 20 тысяч рублей.

Суд учел, что обвиняемая длительное время находилась в федеральном розыске и избрал мерой пресечения заключение под стражу сроком на 1 месяц.

Постановление суда не вступило в законную силу.