За неделю от укусов клещей пострадали 125 жителей Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшую неделю с жалобами на присасывание клещей в больницы региона обратились 125 туляков, в том числе 29 детей. Всего с начала сезона зафиксировано 2589 обращений. Это на 7% ниже показателей аналогичного периода прошлого года – тогда был выявлен 2781 случай.

Чаще всего клещи нападают на садовых участках (45,3%) и придомовых территориях (около 33%).

Медики напоминают тулякам о необходимости обследования снятых клещей: из 2862 исследованных особей в 17,8% обнаружены боррелии.

Акарицидная обработка уже охватила в Тульской области более 1,6 тысячи гектаров, включая территории детских лагерей. Профилактические мероприятия продолжаются.