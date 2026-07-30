Прокуратура вернула в собственность государства береговую полосу реки Непрейка в Тульской области Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ленинского района Тульской области пресекла незаконное владение участком, в границы которого вошли береговая полоса и акватория реки Непрейка.

Проверка была проведена по обращению Уполномоченного по правам человека в Тульской области, который выступил в интересах местных жителей. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что 59 летний житель региона незаконно владел земельным участком площадью более 44 га, включив в него территории, которые по закону относятся к землям общего пользования и находятся в собственности Российской Федерации.

Прокуратура направила в суд иск об истребовании участка из чужого незаконного владения. Требования надзорного ведомства суд удовлетворил в полном объеме.