Почти 2,5 миллиона на двоих потеряли решившиеся «задекларировать» свои сбережения туляки Фото: Алексей ФОКИН.

Особенно крупными оказались два эпизода, построенные по схожей схеме: злоумышленники по телефону убеждали людей «пройти процедуру декларирования» денежных средств.

Так, 24 летняя жительница Узловского района в результате обмана лишилась 1 миллиона 534 тысяч рублей. По словам девушки, на протяжении нескольких дней неизвестный по телефону настаивал на необходимости задекларировать деньги. Осознав, что стала жертвой аферистов, она обратилась в полицию.

По аналогичной схеме был обманут 75 летний житель Суворовского района - он потерял 1 миллион рублей, отдав злоумышленникам свои личные накопления.