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НовостиОбщество30 июля 2026 8:10

Почти 2,5 миллиона на двоих потеряли решившиеся «задекларировать» свои сбережения туляки

За сутки почти 7 миллионов рублей отдали мошенникам жители Тульской области
Игорь КОПЫТОВ
Почти 2,5 миллиона на двоих потеряли решившиеся «задекларировать» свои сбережения туляки

Почти 2,5 миллиона на двоих потеряли решившиеся «задекларировать» свои сбережения туляки

Фото: Алексей ФОКИН.

Особенно крупными оказались два эпизода, построенные по схожей схеме: злоумышленники по телефону убеждали людей «пройти процедуру декларирования» денежных средств.

Так, 24 летняя жительница Узловского района в результате обмана лишилась 1 миллиона 534 тысяч рублей. По словам девушки, на протяжении нескольких дней неизвестный по телефону настаивал на необходимости задекларировать деньги. Осознав, что стала жертвой аферистов, она обратилась в полицию.

По аналогичной схеме был обманут 75 летний житель Суворовского района - он потерял 1 миллион рублей, отдав злоумышленникам свои личные накопления.