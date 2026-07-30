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НовостиПроисшествия30 июля 2026 9:38

В Тульской области жителя Волово осудили за нападение с ножом на бывшую супругу

Он проведет 2 года в колонии
Анна КОНЕВА
В Тульской области жителя Волово осудили за нападение с ножом на бывшую супругу

В Тульской области жителя Волово осудили за нападение с ножом на бывшую супругу

Фото: Алексей ФОКИН.

Богородицкий межрайонный суд Тульской области вынес приговор в отношении 43-летнего жителя Воловского района, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Выяснилось, что 17 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Железнодорожной в поселке Волово, встретил бывшую жену. Между ними возник конфликт на почве ревности, переросший в драку. В ходе ссоры он нанес потерпевшей два удара ножом в грудь.

Мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.