В Тульской области жителя Волово осудили за нападение с ножом на бывшую супругу Фото: Алексей ФОКИН.

Богородицкий межрайонный суд Тульской области вынес приговор в отношении 43-летнего жителя Воловского района, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Выяснилось, что 17 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Железнодорожной в поселке Волово, встретил бывшую жену. Между ними возник конфликт на почве ревности, переросший в драку. В ходе ссоры он нанес потерпевшей два удара ножом в грудь.

Мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.