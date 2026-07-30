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НовостиСпорт30 июля 2026 10:22

Юные тульские всадницы взяли несколько наград на Кубке Тульской области по конкуру

На счету тулячек пять наград
Анна КОНЕВА
Юные тульские всадницы взяли несколько наград на Кубке Тульской области по конкуру

Юные тульские всадницы взяли несколько наград на Кубке Тульской области по конкуру

Фото: Алексей ФОКИН.

В конноспортивном клубе «Грумант» прошел Кубок Тульской области по конкуру. Участие в нём приняли около 70 спортивных пар из четырех регионов: Тульской, Калужской, Орловской и Липецкой областей.

Воспитанницы ДЮСШОР «Юность» показали высокие результаты. Арина Победкина на лошади Марс заняла первое место в маршруте с высотой препятствий 60 см. Также она стала серебряным призером в маршруте 90 см.

Кира Плисина на Бейфорсе в зачете «Дети» взяла серебро в маршруте 40 см, победила в 60 см и финишировала второй в 70 см.