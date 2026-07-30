Юные тульские всадницы взяли несколько наград на Кубке Тульской области по конкуру Фото: Алексей ФОКИН.

В конноспортивном клубе «Грумант» прошел Кубок Тульской области по конкуру. Участие в нём приняли около 70 спортивных пар из четырех регионов: Тульской, Калужской, Орловской и Липецкой областей.

Воспитанницы ДЮСШОР «Юность» показали высокие результаты. Арина Победкина на лошади Марс заняла первое место в маршруте с высотой препятствий 60 см. Также она стала серебряным призером в маршруте 90 см.

Кира Плисина на Бейфорсе в зачете «Дети» взяла серебро в маршруте 40 см, победила в 60 см и финишировала второй в 70 см.