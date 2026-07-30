В детских садах Тульской области за полгода нашли 68 кг просрочки Фото: Алексей ФОКИН.

В первом полугодии 2026 года Управление Роспотребнадзора по Тульской области проверило 248 дошкольных учреждений региона.

В рамках профилактических визитов специалисты взяли пробы готовых блюд, пищевых продуктов, питьевой воды, песка и почвы. Отклонения по качеству и безопасности нашли в 1,6% проб воды, в 0,75% готовых блюд и в 5,5% продуктов питания. Также были выявлены нарушения в организации питания: отклонения от рационов и технологии приготовления.

Кроме того, из оборота изъяли 68 кг продукции с истекшим сроком годности.

Всем учреждениям выдали предписания об устранении нарушений. С сотрудниками провели профилактические беседы.