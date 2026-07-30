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НовостиОбщество30 июля 2026 7:48

Вьетнамское кафе в Туле временно закрыли из-за санитарных нарушений

У сотрудников не было медкнижек, продукция оказалась без маркировок
Анна КОНЕВА
Вьетнамское кафе в Туле временно закрыли из-за санитарных нарушений

Вьетнамское кафе в Туле временно закрыли из-за санитарных нарушений

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Управление Роспотребнадзора по Тульской области поступило экстренное извещение о случае острой кишечной инфекции, связанной с посещением кафе «Made in Vietnam» в ТРЦ «Макси» на улице Пролетарской.

В ходе проверки специалисты выявили ряд серьезных нарушений: уборка помещения и мытьё оборудования проводились несвоевременно, отсутствовали условия для обработки посуды, сотрудники не представили личные медицинские книжки, а на пищевой продукции не оказалось маркировочных ярлыков.

Работа кафе приостановлена, материалы направлены в Пролетарский районный суд для решения о дальнейшем запрете деятельности. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.