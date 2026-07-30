Музейное собрание Тульской области пополнилось реликвиями рода Демидовых из Италии Фото: Алексей ФОКИН.

В коллекцию Тульского музейного объединения поступили уникальные предметы, связанные с династией Демидовых.

Из Италии были переданы два дамских головных убора и подлинный фотопортрет Марии Павловны Абамелек-Лазаревой, урожденной Демидовой. Эти реликвии займут место в экспозиции Историко-мемориального музея Демидовых.

В церемонии передачи участвовали представители министерства культуры Тульской области, МИД России, Международного Демидовского фонда, Европейской Демидовской ассоциации, а также научного и музейного сообществ.

Это событие особенно значимо для региона, где зародилась история знаменитой династии.