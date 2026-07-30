В Туле 2 августа ограничат продажу алкоголя из-за футбольного матча Фото: Алексей ФОКИН.

В воскресенье, 2 августа, на стадионе «Арсенал» в Туле пройдет футбольный матч, начало в 15:00. В связи с этим в Туле вводятся ограничения на розничную продажу алкоголя в радиусе 1000 метров от стадиона.

Запрет действует за три часа до начала матча, во время его проведения и ещё три часа после — то есть с 12:00 до 20:00. Это предусмотрено региональным законом о регулировании оборота алкогольной продукции.

Торговые точки, попавшие в зону ограничения, обязаны проинформировать покупателей о временном запрете.