Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июля 2026 7:03

В Туле 2 августа ограничат продажу алкоголя из-за футбольного матча

Алкоголь не будут продавать с полудня до 8 вечера
Анна КОНЕВА
В Туле 2 августа ограничат продажу алкоголя из-за футбольного матча

В Туле 2 августа ограничат продажу алкоголя из-за футбольного матча

Фото: Алексей ФОКИН.

В воскресенье, 2 августа, на стадионе «Арсенал» в Туле пройдет футбольный матч, начало в 15:00. В связи с этим в Туле вводятся ограничения на розничную продажу алкоголя в радиусе 1000 метров от стадиона.

Запрет действует за три часа до начала матча, во время его проведения и ещё три часа после — то есть с 12:00 до 20:00. Это предусмотрено региональным законом о регулировании оборота алкогольной продукции.

Торговые точки, попавшие в зону ограничения, обязаны проинформировать покупателей о временном запрете.