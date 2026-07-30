В усадьбе Федяшево устроят фольклорную вечерку с гармошкой и плясками Фото: Алексей ФОКИН.

1 августа в усадьбе Федяшево пройдет настоящий праздник русской культуры — «Тульская вечерка» от творческого объединения любителей фольклора.

В отличие от концерта, это живая программа: здесь каждый становится участником, а не зрителем. Гости будут плясать, петь, играть и слушать озорные частушки под гармошку. Организаторы обещают, что заранее ничего не нужно уметь — всему научат на месте.

За музыкальное настроение отвечает народный ансамбль гармонистов «Озорные переборы» — лауреат всероссийских конкурсов, сохранивший традиционный тульский колорит.

В программе — любимые мелодии, народные песни, лирика и веселые частушки. Вечер начнется в 17:30, а в 16:00 — традиционная экскурсия по усадьбе.

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