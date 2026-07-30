Смертельный пожар случился в Алексине Тульской области Фото: материалы пресс-служб.

За прошедшие сутки, 29 июля, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах в Тульской области не зафиксировано. Пожарные в этот день ликвидировали три техногенных пожара.

В поселке Центральный Суворовского района горел частный жилой дом. Еще один частный дом огонь охватил в деревне Покровка Ефремовского округа. В обоих случаях обошлось без жертв.

В Алексине на улице Арматурной в микрорайоне Горушки произошел пожар в квартире на пятом этаже многоквартирного дома. Огонь тушили 12 спасателей и 5 единиц техники. К сожалению, погиб один человек, эвакуированы 20 жильцов.

Сотрудники МЧС также привлекались к ликвидации последствий четырех ДТП в Туле, Новомосковске, Богородицком и Киреевском районах.