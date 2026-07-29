Житель Новомосковска избил женщину у подъезда и силой забрал её сумку с деньгами Фото: Алексей ФОКИН.

Полиция Новомосковска по горячим следам раскрыла разбойное нападение.

Выяснилось, что мужчина подстерег женщину в подъезде её дома, избил и похитил сумку, телефоны и кошелек двумя смартфонами, банковскими картами и деньгами. Ущерб оценили в 44 тысячи рублей.

Подозреваемым оказался 50-летний ранее судимый за кражу и разбой местный житель. Его задержали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за разбой. В настоящее время полиция проверяет его на причастность к другим преступлениям.