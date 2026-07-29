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НовостиПроисшествия29 июля 2026 14:24

Житель Новомосковска избил женщину у подъезда и силой забрал её сумку с деньгами

У нападавшего уже есть судимость за кражу и разбой
Анна КОНЕВА
Житель Новомосковска избил женщину у подъезда и силой забрал её сумку с деньгами

Житель Новомосковска избил женщину у подъезда и силой забрал её сумку с деньгами

Фото: Алексей ФОКИН.

Полиция Новомосковска по горячим следам раскрыла разбойное нападение.

Выяснилось, что мужчина подстерег женщину в подъезде её дома, избил и похитил сумку, телефоны и кошелек двумя смартфонами, банковскими картами и деньгами. Ущерб оценили в 44 тысячи рублей.

Подозреваемым оказался 50-летний ранее судимый за кражу и разбой местный житель. Его задержали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за разбой. В настоящее время полиция проверяет его на причастность к другим преступлениям.