В Ясной Поляне в четвертый раз пройдет фестиваль «Охота как искусство» Фото: Алексей ФОКИН.

8 августа музей-усадьба Л. Н. Толстого вновь примет гостей фестиваля «Охота как искусство» — совместного проекта Министерства сельского хозяйства и музея-усадьбы. Фестиваль вошел в программу «Марафон без выходных: “Тульский размах”».

Для гостей подготовили насыщенную программу, которая начнется в 11:00 на Пашне за Чепыжом. Откроет праздник театральная постановка Тульского академического театра драмы — отрывок из «Войны и мира». Затем зрители увидят парадный конный проезд с охотничьими собаками и имитацию охоты с ловчими птицами.

С 12:00 начнут работу тематические площадки: гостям покажут охотничьих собак, ловчих и манных птиц, охотничьи трофеи и биотехнические сооружения. Можно будет поучиться стрельбе из лука, владению шашкой и историческим танцам.

В 13:00 стартуют состязания по конной и пешей рубке шашкой и выступления мастеров фланкировки.

В 14:00 — конкурс дамских костюмов и награждение победителей детского рисунка «Охотничья собака Льва Толстого». Гостей ждут блюда из дичи, сувениры, фото в исторических костюмах и выступления фольклорных коллективов.

Фестиваль завершится в 16:00. Вход доступен через Полевые ворота или Башни въезда. Рекомендуется брать наличные.

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