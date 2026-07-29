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НовостиОбщество29 июля 2026 13:42

Туляк погасил долг по алиментам в 380 тысяч рублей под угрозой лишения водительских прав

До этого мужчина уклонялся от выплат
Игорь КОПЫТОВ
Туляк погасил долг по алиментам в 380 тысяч рублей под угрозой лишения водительских прав

Туляк погасил долг по алиментам в 380 тысяч рублей под угрозой лишения водительских прав

Фото: Алексей ФОКИН.

Житель Тулы выплатил задолженность по алиментам на сумму свыше 380 тысяч рублей после мер, принятых судебными приставами.

В исполнении находилось производство о взыскании средств с 32-летнего мужчины - он должен был содержать несовершеннолетних дочерей. Приставы установили, что туляк уклонялся от выплат и не участвовал в воспитании детей. В отношении него составили административный протокол. А дополнительной мерой воздействия стало ограничение права управления транспортными средствами: у должника имелось водительское удостоверение, и судебный пристав вынес постановление об ограничении этого права.

После принятых мер мужчина полностью погасил задолженность перед дочерьми.