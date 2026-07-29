В Туле задержаны организатор и исполнители серии заказных убийств 17‑летней давности Фото: материалы пресс-служб.

В Тульской области раскрыта серия заказных убийств, совершённых в 2008–2009 годах. Следственные органы СК России по Тульской области совместно с региональным УФСБ установили причастных к преступлениям спустя более чем 17 лет после их совершения.

Так, 19 марта 2008 года возле подъезда дома на улице Советской в Туле был расстрелян директор коммерческой организации, занимавшейся реализацией газового оборудования. Еще одно убийство произошло 20 июня 2009 года: в подъезде дома на Красноармейском проспекте местному коммерсанту нанесли более 40 ударов ножом - мужчина скончался от полученных ран. Тогда, несмотря на проведенные следственные и оперативные мероприятия, установить виновных не удалось.

Прорыв в расследовании случился в 2026 году. Следователи и криминалисты заново проанализировали материалы дела и провели дополнительный комплекс действий. В результате удалось выявить взаимосвязь между двумя убийствами, установить несколько новых свидетелей, а также собрать доказательства причастности фигурантов к преступлениям.

Так, теперь, по версии следствия, организатором убийств выступил бывший арбитражный управляющий: он нанял нескольких человек, чтобы расправиться с оппонентами за денежное вознаграждение.

В ходе спецоперации задержаны трое фигурантов: два исполнителя и организатор. Один из исполнителей в период совершения преступлений являлся сотрудником милиции. Организатор долгое время скрывался от правосудия - его удалось задержать после возвращения из Испании.

Всем задержанным предъявлено обвинение, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователи проверяют возможную причастность фигурантов к другим преступлениям. Вещественные доказательства направлены в экспертные центры - там проведут баллистические, генетические и дактилоскопические экспертизы.