Кража садовой техники из коттеджного поселка раскрыта в Заокском районе Тульской области Фото: материалы пресс-служб.

По предварительным данным, ночью в коттеджном поселке «Заречье Вилладж» в Заокском районе злоумышленник проник в контейнер на одном из участков и похитил бензопилу и две газонокосилки. Материальный ущерб, причиненный владельцу, составил 67 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно разыскных мероприятий в кратчайшие сроки установили подозреваемого. Им оказался 46 летний неработающий мужчина, который проживает в пункте временного размещения. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Похищенная техника изъята правоохранителями. После завершения необходимых процессуальных действий имущество вернут законному владельцу.

Сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ («Кража»).