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НовостиПроисшествия29 июля 2026 12:36

Смертельное ДТП в Веневе: погибла пассажирка пьяного квадроциклиста

Мужчина в придачу ко всему был без прав
Игорь КОПЫТОВ
Смертельное ДТП в Веневе: погибла пассажирка пьяного квадроциклиста

Смертельное ДТП в Веневе: погибла пассажирка пьяного квадроциклиста

Фото: материалы пресс-служб.

В городе Веневе Тульской области в ночь на 28 июля произошла авария со смертельным исходом.

По данным Госавтоинспекции, около 3:50 в микрорайоне Северный, неподалеку от дома № 33А, квадроцикл MTRCL 400cc съехал в кювет и опрокинулся. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

За рулем находился 32-летний мужчина, не имеющий водительских прав. Кроме того, медицинское освидетельствование подтвердило, что в момент ДТП он был в состоянии опьянения - уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составил 0,758 мг/л.

В результате аварии погибла 43-летняя пассажирка квадроцикла . От полученных травм она скончалась на месте.