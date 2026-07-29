Смертельное ДТП в Веневе: погибла пассажирка пьяного квадроциклиста Фото: материалы пресс-служб.

В городе Веневе Тульской области в ночь на 28 июля произошла авария со смертельным исходом.

По данным Госавтоинспекции, около 3:50 в микрорайоне Северный, неподалеку от дома № 33А, квадроцикл MTRCL 400cc съехал в кювет и опрокинулся. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

За рулем находился 32-летний мужчина, не имеющий водительских прав. Кроме того, медицинское освидетельствование подтвердило, что в момент ДТП он был в состоянии опьянения - уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составил 0,758 мг/л.

В результате аварии погибла 43-летняя пассажирка квадроцикла . От полученных травм она скончалась на месте.