В Тульской области за полгода выявили девять случаев браконьерства Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года в Тульской области зафиксировано девять фактов незаконной добычи охотничьих ресурсов. Данные приводит региональное министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии.

В результате действий браконьеров погибло 11 животных: четыре кабана, четыре лося, две косули и один пятнистый олень. Общий ущерб, нанесенный природе, оценен в 580 тысяч рублей. На данный момент взыскано 240 тысяч рублей.

Наибольшее количество нарушений зарегистрировано в Алексинском, Чернском и Одоевском районах - по два случая в каждом. Еще по одному факту браконьерства выявлено в Дубенском, Ефремовском и Арсеньевском районах.