Москвичка осуждена за кражу телефона у туляка и серию мошеннических действий Фото: Алексей ФОКИН.

Привокзальный районный суд Тулы вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Московской области. Ее признали виновной в краже, неправомерном доступе к компьютерной информации, а также в серии эпизодов мошенничества.

Как установил суд, в июле прошлого года в Туле женщина познакомилась с местным жителем, они вместе выпивали. Когда ее новый знакомый уснул, женщина похитила его мобильный телефон стоимостью 7500 рублей. Потом через приложение она сменила пароль от личного кабинета потерпевшего, а затем с его персональных данных дистанционно оформила на сайтах микрокредитных организаций семь потребительских займов на общую сумму 69,5 тысяч рублей.

Кроме того, москвичка воспользовалась банковской картой потерпевшего: в магазине бесконтактно оплатила товары на сумму 5147 рублей. Затем, подобрав код к мобильному банковскому приложению, она перевела со счета мужчины еще 20 тысяч рублей - эти деньги пошли на ставки в тотализаторе, оплату услуг частного извоза, мобильной связи и другие траты. Еще 22 531 рубль женщина списала с цифрового кошелька потерпевшего на покупку товара.

В судебном заседании женщина признала вину лишь частично. Приговором суда ей назначено наказание в виде 350 часов обязательных работ и штрафа в размере 150 тысяч рублей в доход государства. Одновременно с этим с осужденной взыскан ущерб в пользу микрокредитных организаций на сумму 39 тысяч рублей.