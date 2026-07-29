Тульские спортсмены завоевали 17 медалей чемпионата и первенства ЦФО по спортивному метанию ножа Фото: Алексей ФОКИН.

В Рязани прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по спортивному метанию ножа. В состязаниях участвовали свыше 120 атлетов из 12 регионов страны.

Сборная Тульской области показала высокий результат: в общекомандном зачете спортсмены завоевали 17 медалей - 4 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых. Историческим достижением стало третье место в общекомандном зачете - такой результат тульская команда показала впервые.

В первенстве ЦФО среди юношей Дмитрий Илющенко занял первое место в дисциплине на дистанции 5 м. Среди женщин на чемпионате ЦФО отличилась Анна Маркова: она взяла золото на дистанциях 3 м и 4 м. Наталья Конюхова - золото в скоростном метании.

Спортсменов подготовил Сергей Давыдов.