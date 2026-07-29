За мошенничество при получении выплат осудили мужчину в Кимовске Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Кимовский межрайонный суд Тульской области вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат. Виновным признан 24 летний уроженец Новомосковска, ранее он не имел судимостей.

Суд установил, что с октября по декабрь прошлого года мужчина заключил социальный контракт для поддержки предпринимательской деятельности в сфере автомобильного детейлинга. В рамках контракта мужчина получил от государства 350 тысяч рублей - средства предназначались для покупки необходимого оборудования. Однако деньги он потратил на личные нужды, не связанные с ведением бизнеса.

Подсудимый частично возместил причиненный материальный ущерб. Вместе с тем, с учетом позиции государственного обвинителя суд признал его виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей.