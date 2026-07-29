Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2026 10:24

40 часов обязательных работ за неуплату алиментов назначили жителю Одоевского района Тульской области

Его долг превысил 80 тысяч рублей
Игорь КОПЫТОВ
40 часов обязательных работ за неуплату алиментов назначили жителю Одоевского района Тульской области

40 часов обязательных работ за неуплату алиментов назначили жителю Одоевского района Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Местного жителя в Одоевском районе признали виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ — неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Как установил суд, мужчина, будучи трудоспособным родителем, без уважительных причин не выплачивал алименты с января по март 2025 года, и задолженность превысила 84 тысячи рублей.

На суде нерадивый родитель признал свою вину.

Постановлением мирового судьи мужчине назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ. Постановление в законную силу не вступило.