40 часов обязательных работ за неуплату алиментов назначили жителю Одоевского района Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.
Местного жителя в Одоевском районе признали виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ — неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Как установил суд, мужчина, будучи трудоспособным родителем, без уважительных причин не выплачивал алименты с января по март 2025 года, и задолженность превысила 84 тысячи рублей.
На суде нерадивый родитель признал свою вину.
Постановлением мирового судьи мужчине назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ. Постановление в законную силу не вступило.