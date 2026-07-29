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НовостиПроисшествия29 июля 2026 10:02

В Алексине осудили членов преступной группы за покушение на сбыт наркотиков

На двоих сообщники получили 18 лет колонии
Анна КОНЕВА
В Алексине осудили членов преступной группы за покушение на сбыт наркотиков

В Алексине осудили членов преступной группы за покушение на сбыт наркотиков

Фото: Алексей ФОКИН.

Алексинский межрайонный суд вынес приговор в отношении 24-летней жительницы Тулы и 35-летнего мужчины из Дубенского района. Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств через интернет в крупном размере.

С 7 по 23 марта фигуранты входили в состав преступной группы: забирали крупные партии наркотиков из «мастер-кладов» и делали закладки на территории Алексинского района. Координаты сообщали покупателям через сеть.

В съемной квартире в Алексине у них изъяли мефедрон массой 71,5 грамма и синтетическую смесь массой 10,6 грамма.

Сбыть наркотики они не успели — их задержали полицейские. Оба полностью признали вину.

Суд назначил женщине 10 лет колонии общего режима и штраф 50 тысяч рублей (с учетом неотбытого наказания за предыдущую судимость), мужчине — 8 лет колонии строгого режима. Мобильные телефоны изъяты в пользу государства.