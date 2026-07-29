Ремонт Красноармейского проспекта в Туле выполнили более чем на половину Фото: Алексей ФОКИН.

В этом году в Туле ремонтируют четыре участка дорог общей протяженностью 5 км: Красноармейский проспект, улицы Новомосковскую, Галкина и Федора Смирнова.

На Красноармейском проспекте, протяженность которого превышает 2 км, уже полностью уложены выравнивающий слой асфальта и основание. Сейчас подрядчик занимается тротуарами — они готовы на 60%, параллельно асфальтирует велодорожку.

Идут работы по обустройству парковочных карманов и примыканий. Общая готовность объекта — 57%.

В сентябре планируют уложить финишный слой асфальта, нанести разметку и установить знаки. Здесь появится полноценная велодорожка от улицы Советской до улицы Федора Смирнова (ранее она была совмещена с пешеходной зоной), а также диагональные пешеходные переходы на пересечениях с улицами Фрунзе и Лейтейзена.

Завершить работы на проспекте намерены к концу сентября.

На улице Новомосковской выполнено 99% работ — осталось установить остановочные павильоны. На улице Галкина готовность составляет 92%: здесь заменили бортовой камень, обустроили тротуары и парковки, уложили верхний слой асфальта. Остается разметка и знаки. С 30 июля подрядчик приступает к ремонту на улице Федора Смирнова.

Все работы по контракту должны завершиться к концу ноября.