Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2026 9:18

В Куркинском районе мошенник незаконно выкупил земельный участок благодаря подложным документам

Он зарегистрировал право собственности на чужой дом
Анна КОНЕВА
В Куркинском районе мошенник незаконно выкупил земельный участок благодаря подложным документам

В Куркинском районе мошенник незаконно выкупил земельный участок благодаря подложным документам

Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Куркинского района выявила схему незаконного завладения муниципальной землей.

В 2023 году местный житель арендовал участок в селе Орловка для ведения личного подсобного хозяйства, а затем подал уведомление о строительстве жилого дома. При этом он скрыл, что на участке уже есть административное здание, которому он не является собственником.

Позже мужчина зарегистрировал право собственности на это здание с помощью поддельных документов и на этом основании выкупил участок у муниципалитета.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Прокуратура также подала иск об изъятии земли и дома из незаконного владения и прекращении права собственности нарушителя.