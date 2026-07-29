В Куркинском районе мошенник незаконно выкупил земельный участок благодаря подложным документам Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Куркинского района выявила схему незаконного завладения муниципальной землей.

В 2023 году местный житель арендовал участок в селе Орловка для ведения личного подсобного хозяйства, а затем подал уведомление о строительстве жилого дома. При этом он скрыл, что на участке уже есть административное здание, которому он не является собственником.

Позже мужчина зарегистрировал право собственности на это здание с помощью поддельных документов и на этом основании выкупил участок у муниципалитета.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Прокуратура также подала иск об изъятии земли и дома из незаконного владения и прекращении права собственности нарушителя.