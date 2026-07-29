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НовостиОбщество29 июля 2026 8:56

По иску прокуратуры в Алексинском районе снесли незаконные постройки в лесу

На территории оказался фитнес-клуб
Анна КОНЕВА
По иску прокуратуры в Алексинском районе снесли незаконные постройки в лесу

По иску прокуратуры в Алексинском районе снесли незаконные постройки в лесу

Фото: Алексей ФОКИН.

Тульская природоохранная прокуратура проверила соблюдение лесного законодательства компанией ЗАО «Спецстрой», которая арендовала участок в Алексинском районе.

Выяснилось, что на территории, предназначенной под освоение лесов, самовольно появились объекты, не предусмотренные проектом: ограждение из профлиста, здание фитнес-клуба с пристройкой, 17 беседок, навес для дров и канализационные колодцы.

Прокурор обратился в суд с требованием демонтировать незаконные строения. Суд встал на сторону надзорного ведомства. На текущий момент все объекты, размещенные на землях лесного фонда без разрешения, снесены.