По иску прокуратуры в Алексинском районе снесли незаконные постройки в лесу Фото: Алексей ФОКИН.

Тульская природоохранная прокуратура проверила соблюдение лесного законодательства компанией ЗАО «Спецстрой», которая арендовала участок в Алексинском районе.

Выяснилось, что на территории, предназначенной под освоение лесов, самовольно появились объекты, не предусмотренные проектом: ограждение из профлиста, здание фитнес-клуба с пристройкой, 17 беседок, навес для дров и канализационные колодцы.

Прокурор обратился в суд с требованием демонтировать незаконные строения. Суд встал на сторону надзорного ведомства. На текущий момент все объекты, размещенные на землях лесного фонда без разрешения, снесены.