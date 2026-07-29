Тульский предприниматель лишился декларации на 100 тонн зерна из-за недостоверных испытаний Фото: Алексей ФОКИН.

Управление Россельхознадзора провело мониторинг в отношении индивидуального предпринимателя из Арсеньевского района и выявило нарушения при оформлении декларации на партию пшеницы весом 100 тонн.

В протоколах испытаний, на основании которых была выдана декларация, отсутствовал уникальный номер записи об аккредитации испытательной лаборатории, что не позволяет проверить достоверность проведённых исследований.

Кроме того, в документах не была указана информация о применении пестицидов и агрохимикатов.

Эти нарушения противоречат требованиям технического регламента ЕАЭС «О безопасности зерна». Россельхознадзор признал декларацию недействительной и вынес предпринимателю предостережение.