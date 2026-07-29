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НовостиОбщество29 июля 2026 8:12

Кафе «БлинЛайн» в Туле закрыли на 30 суток из-за случая с кишечной инфекцией

В ходе проверки специалисты нашли в заведении грубые санитарные нарушения
Анна КОНЕВА
Кафе «БлинЛайн» в Туле закрыли на 30 суток из-за случая с кишечной инфекцией

Кафе «БлинЛайн» в Туле закрыли на 30 суток из-за случая с кишечной инфекцией

Фото: Алексей ФОКИН.

Деятельность кафе «БлинЛайн» (ООО «Абрикос») в тульском ЦПКиО приостановлена на 30 суток по решению Советского районного суда. Поводом стало экстренное извещение о случае острой кишечной инфекции, связанной с употреблением продукции в этом заведении.

В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили серьезные нарушения: отсутствие условий для обработки посуды, непредоставление медицинских книжек сотрудников и отсутствие маркировки на пищевых продуктах.

Эксплуатация кафе приостановлена до устранения всех нарушений.