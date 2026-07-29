В Тульской области запускают бесплатный туристический автобус Фото: Алексей ФОКИН.

С 1 августа в Тульской области начнет курсировать туристический автобус — его выделили по поручению губернатора Дмитрия Миляева. Транспорт предназначен для поездок к достопримечательностям, которые находятся далеко от основных транспортных узлов. Пассажирами могут стать как гости, так и жители области.

Первый рейс состоится уже в субботу, 1 августа, на Куликово поле. Туристы посетят музейный комплекс в Моховом, основную экспозицию «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» и Мемориал на Красном холме.

Проезд на автобусе бесплатный, экскурсии оплачиваются на месте. Для участия требуется предварительная регистрация.