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НовостиОбщество29 июля 2026 7:05

В Тульской области запускают бесплатный туристический автобус

Первый рейс запланирован на 1 августа
Анна КОНЕВА
В Тульской области запускают бесплатный туристический автобус

В Тульской области запускают бесплатный туристический автобус

Фото: Алексей ФОКИН.

С 1 августа в Тульской области начнет курсировать туристический автобус — его выделили по поручению губернатора Дмитрия Миляева. Транспорт предназначен для поездок к достопримечательностям, которые находятся далеко от основных транспортных узлов. Пассажирами могут стать как гости, так и жители области.

Первый рейс состоится уже в субботу, 1 августа, на Куликово поле. Туристы посетят музейный комплекс в Моховом, основную экспозицию «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» и Мемориал на Красном холме.

Проезд на автобусе бесплатный, экскурсии оплачиваются на месте. Для участия требуется предварительная регистрация.