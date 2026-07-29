За сутки в Тульской области произошло пять пожаров и восемь ДТП Фото: материалы пресс-служб.

28 июля на территории Тульской области зарегистрировано одно происшествие на водном объекте. В этот день спасатели также ликвидировали пять техногенных пожаров.

В Болохово Киреевского района загорелась квартира на первом этаже многоквартирного дома — огонь тушили 12 человек и 5 единиц техники. Спасатели вывели одного человека, эвакуировали 10 жильцов, но один мужчина погиб.

В селе Успенское Чернского района горел сарай, в Суворове — частный дом, в деревне Прощенный Колодезь Щекинского района — еще одно здание, а в поселке Черепеть — два частных дома. В этих случаях пострадавших нет.

Кроме того, сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию последствий восьми ДТП: по две аварии произошли в Веневском районе, по одной — в Туле, Алексине, Плавском, Чернском, Дубенском и Заокском районах.