В Тульской области ищут актеров массовки для фильма «Куликовская битва» Фото: Алексей ФОКИН.

С 5 по 11 августа в Ефремове пройдут съемки многосерийного исторического фильма «Куликовская битва» режиссера Сергея Филатова. Организаторы приглашают мужчин и женщин разного возраста на роли дружинников, посадских жителей, пленных и ордынцев. К кандидатам есть одно важное требование — отсутствие ярких современных деталей внешности: необычных стрижек, окрашенных волос, пирсинга, татуировок и татуажа.

Особенно нужны дружинники — мужчины 18–40 лет крепкого телосложения (борода и усы приветствуются), светловолосые девушки 17–25 лет на роли пленных, а также мужчины и женщины 18–45 лет для образа посадских жителей — для одной из сцен ищут тех, кто умеет косить траву. Также требуются темноволосые мужчины 18–40 лет на роли ордынцев и кэшиков, в том числе азиатской внешности.

Съемочный день продлится до 12 часов, за каждый день работы участникам выплатят 3 тысячи рублей, компенсируют дорогу и организуют трансфер до площадки и обратно. Заявки принимают в мессенджерах и по электронной почте. Организаторы просят не переживать, если ответ придет не сразу – заявки обрабатываются.