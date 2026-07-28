В Туле трагически погибла 29-летняя модель Анастасия Лобанова Фото: Алексей ФОКИН.

Тело девушки было обнаружено 25 июля под окнами многоэтажного дома в Привокзальном округе Тулы. Причиной смерти стало падение с высоты.

Анастасия Лобанова посвятила модельной карьере более десяти лет. В 2014 году она заключила контракт с турецким агентством Hilltop Model Management, снималась для глянцевых журналов и рекламных проектов, участвовала в показах.

В 2020 году модель отправилась на работу в Индию, но из-за пандемии коронавируса вынуждена была провести полтора месяца на самоизоляции за границей. Вернуться на родину ей помог тогдашний губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Предварительно, криминального следа в случившемся не обнаружено.