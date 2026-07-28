29 июля в Туле без света останутся жители поселка Михалково и центра города Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сообщаем адреса, по которым будет ограничена подача электроэнергии. Так, отключения коснутся:

с 8:30 до 17:00 - Красноармейский пр-т, 15, 19-а, 26, 28, 32; ул. Сойфера, 19;

с 9:00 до 16:00 - п. Михалково: ул. Тверская, 29-39 (нечётн.); ул. Косогорская; ул. Михалковская, 10-14 (чётн.), 25-39 (нечётн.), 2-б, 2-в, 2-д, 2-к, 14-а, 14-в, 17; ул. Невская, 27, 29; ул. Волжская, 23, 23-а, 25, 26; ул. Окская, 2, 13, 21, 21-а; ул. Самарская, 3, 25;

с 9:00 до 17:00 - ул. Максимовского, 2; ул. Галкина, 29; ул. Молодёжная, 19-37 (нечётн.), 18-36 (чётн.); ул. Весенняя, 1-7; ул. Ракетная, 1-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 4-а, 8-а;

с 9:30 до 14:00 - ул. Революции, 22, 24, 24-а; ул. Бр. Жабровых, 9, 9-а;

с 9:30 до 15:30 - пр-т Ленина, 31, 31-а, 31-б 33, 35, 43, 43-а; ул. Тургеневская, 31-а, 26, 37-а, 35, 37, 38, 38-а, 38-б, 39, 40, 41; ул. Каминского, 2, 9, 19, 19-а, 12, 21, 17; ул. Пушкинская, 12-б, 14, 14-в, 16.