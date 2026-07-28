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НовостиОбщество28 июля 2026 14:31

Восстановили поврежденный при атаке БПЛА купол Никольского храма в Епифани Тульской области

Храм был поврежден в мае прошлого года
Игорь КОПЫТОВ
Восстановили поврежденный при атаке БПЛА купол Никольского храма в Епифани Тульской области

Восстановили поврежденный при атаке БПЛА купол Никольского храма в Епифани Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Завершены реставрационные работы на куполе Никольской церкви в Епифани - памятника православного зодчества XVII века, имеющего статус объекта культурного наследия федерального значения.

В ночь на 25 мая 2025 года из за атаки беспилотника загорелся купол светового фонаря храма. Крест, уцелевший в огне, стал для людей символом стойкости и единства.

Восстановление стало возможным благодаря поддержке неравнодушных жителей Тульской области, принявших участие в сборе средств. Проект реставрации безвозмездно подготовил Центр по охране и использованию памятников истории и культуры, а сами работы выполнила специализированная реставрационная компания, имеющая большой опыт восстановления храмовых сооружений.

В ходе комплексной реставрации специалисты укрепили каркас главки, восстановили исторические оконные переплёты, провели кровельные работы и выполнили золочение. Перед тем как вернуть на место, крест освятил настоятель храма.

Теперь куполу возвращен его исторический облик.