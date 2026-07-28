Подросток на мопеде столкнулся с автомобилем в Кимовске Тульской области Фото: материалы пресс-служб.

В городе Кимовске Тульской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Авария случилась 27 июля в 9 часов утра около дома № 20 по улице Коммунистической.

По предварительной информации, 17-летний подросток, не имея прав, ехал на мопеде RACER GS. Он не справился с управлением, выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ЛАДА 219110», которым управляла 45-летняя женщина.

В результате несовершеннолетний водитель мопеда с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение. При этом в момент ДТП подросток был в шлеме.