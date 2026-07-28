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НовостиОбщество28 июля 2026 12:38

В Тульской области объявлено метеопредупреждение: гроза, град и сильный ветер

Автомобилистов просят воздержаться от поездок
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области объявлено метеопредупреждение: гроза, град и сильный ветер

В Тульской области объявлено метеопредупреждение: гроза, град и сильный ветер

Фото: Алексей ФОКИН.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 3 часа с сохранением до конца суток 28 июля на территории Тульской области местами ожидаются гроза, сильный дождь, град, а также усиление ветра при грозе до 18 м/с.

ГУ МЧС России по Тульской области призывает жителей региона соблюдать правила личной безопасности. В непогоду лучше по возможности оставаться дома. На улице стоит избегать шатких строений, аварийных деревьев, линий электропередач и других потенциально опасных объектов.