В Тульской области объявлено метеопредупреждение: гроза, град и сильный ветер Фото: Алексей ФОКИН.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 3 часа с сохранением до конца суток 28 июля на территории Тульской области местами ожидаются гроза, сильный дождь, град, а также усиление ветра при грозе до 18 м/с.

ГУ МЧС России по Тульской области призывает жителей региона соблюдать правила личной безопасности. В непогоду лучше по возможности оставаться дома. На улице стоит избегать шатких строений, аварийных деревьев, линий электропередач и других потенциально опасных объектов.