Утонул мужчина на Трестовском пруду в Узловой Тульской области Фото: материалы пресс-служб.

В городе Узловая на Трестовском пруду произошла трагедия — утонул 52 летний мужчина. Тело погибшего извлекли на берег водолазы областной поисково спасательной службы.

На водоеме организовано официальное место для купания, однако, по предварительным данным, несчастный случай произошел поздним вечером, в то время, когда пляж был закрыт и дежурство спасателей не осуществлялось.

На месте работают сотрудники следственного отдела по городу Узловая СУ СК России по Тульской области. Следователи проводят проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии, также назначены судебные экспертизы.