Нетрезвая автоледи съехала в кювет в Арсеньевском районе Тульской области Фото: материалы пресс-служб.

В Арсеньевском районе Тульской области произошло дорожно транспортное происшествие. Авария случилась 27 июля в 1:30 ночи на 3 м километре автодороги Арсеньево – Араны - Славный - Дьяково - Медвежка.

По предварительной информации, 43-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фокус», не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП травмы получила 33-летняя пассажирка. Ее доставили в медицинское учреждение.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, в момент аварии водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения - уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составил 0,549 мг/л.