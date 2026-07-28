«Союзмультфильм» подал иск к тульской компании из‑за использования образа Волка Фото: Алексей ФОКИН.

АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» обратились в Арбитражный суд Тульской области с иском к компании «Стройдом». Истцы требуют взыскать с ответчика 200 тысяч рублей - по 100 тысяч в пользу каждого - за использование изображения Волка из мультфильма «Жил был пес» (0+).

Помимо компенсации за нарушение авторских прав, заявители просят возместить судебные расходы: госпошлину, издержки, почтовые траты, а также затраты на фиксацию правонарушения в случае удовлетворения иска.

Это не первый подобный иск от «Союзмультфильма» к тульским предпринимателям. Ранее киностудия требовала с местных бизнесменов в общей сложности 325 тысяч рублей за неправомерное использование образов Волка, Зайца, Карлсона, Винни Пуха, Пятачка, Львенка и Черепахи, а также Крокодила Гены.