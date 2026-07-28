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НовостиОбщество28 июля 2026 11:52

Гражданин Таджикистана выдворен из России по решению тульского суда

Мужчина сел за руль, употребив запрещенные вещества
Игорь КОПЫТОВ
Гражданин Таджикистана выдворен из России по решению тульского суда

Гражданин Таджикистана выдворен из России по решению тульского суда

Фото: Алексей ФОКИН.

Тульский суд вынес решение в отношении гражданина Таджикистана, отказавшегося пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Согласно материалам дела, сотрудники Госавтоинспекции остановили мужчину и потребовали пройти наркотест - у патрульных имелись достаточные основания полагать, что водитель употребил наркотические или психотропные вещества. Однако требование он не выполнил.

В ходе судебного заседания иностранец признал вину и выразил раскаяние. Он пояснил, что отказался от освидетельствования, поскольку незадолго до этого действительно употребил запрещенные вещества.

Суд признал мужчину виновным в административном правонарушении. Ему назначили штраф в размере 4 000 рублей и постановили принудительно выдворить за пределы Российской Федерации.