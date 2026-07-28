Гражданин Таджикистана выдворен из России по решению тульского суда Фото: Алексей ФОКИН.

Тульский суд вынес решение в отношении гражданина Таджикистана, отказавшегося пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Согласно материалам дела, сотрудники Госавтоинспекции остановили мужчину и потребовали пройти наркотест - у патрульных имелись достаточные основания полагать, что водитель употребил наркотические или психотропные вещества. Однако требование он не выполнил.

В ходе судебного заседания иностранец признал вину и выразил раскаяние. Он пояснил, что отказался от освидетельствования, поскольку незадолго до этого действительно употребил запрещенные вещества.

Суд признал мужчину виновным в административном правонарушении. Ему назначили штраф в размере 4 000 рублей и постановили принудительно выдворить за пределы Российской Федерации.