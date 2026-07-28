В призрачной погоне за призом тулячка потеряла 90 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН.

С 17 по 27 июля, по данным региональной прокуратуры, в Тульской области зарегистрировано 21 преступление, связанное с телефонным и интернет мошенничеством. Общий ущерб, нанесенный жителям региона, превысил 12 миллионов рублей.

Злоумышленники действовали преимущественно через мессенджеры и телефонные звонки. Они представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов, Роскомнадзора, ЖКХ либо организаторами лотерей. Под разными предлогами - от сообщений о «подозрительных операциях» и необходимости замены домофонов до обещаний крупных выигрышей - мошенники убеждали людей переводить деньги на так называемые «безопасные счета» либо передавать наличные курьерам.

Один из показательных случаев произошел в Алексине. Женщина наткнулась в мессенджере на объявление о розыгрыше ценных призов. После того как ей сообщили о «победе», организаторы потребовали перевести 90 тысяч рублей в качестве «налогового сбора» для получения выигрыша в 200 тысяч рублей. Как только женщина отправила деньги, мошенники заблокировали канал и прекратили общение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).