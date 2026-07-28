Пенсионер из Тулы лишился двух миллионов рублей из за телефонного мошенничества Фото: Алексей ФОКИН.

Самая крупная сумма за минувшие сутки была похищена у 79 летнего жителя Центрального округа Тулы. По данным полиции, мошенники на протяжении нескольких дней звонили мужчине и под вымышленным предлогом внушали ему, что он якобы причастен к финансированию террористической деятельности. В итоге пенсионера убедили передать 2 миллиона рублей через курьера.

По факту преступления следственный отдел ОП «Центральный» УМВД России по г. Туле возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).