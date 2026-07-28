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НовостиПроисшествия28 июля 2026 11:08

Пенсионер из Тулы лишился двух миллионов рублей из за телефонного мошенничества

В Тульской области за минувшие сутки зарегистрировано четыре случая мошенничества
Игорь КОПЫТОВ
Пенсионер из Тулы лишился двух миллионов рублей из за телефонного мошенничества

Пенсионер из Тулы лишился двух миллионов рублей из за телефонного мошенничества

Фото: Алексей ФОКИН.

Самая крупная сумма за минувшие сутки была похищена у 79 летнего жителя Центрального округа Тулы. По данным полиции, мошенники на протяжении нескольких дней звонили мужчине и под вымышленным предлогом внушали ему, что он якобы причастен к финансированию террористической деятельности. В итоге пенсионера убедили передать 2 миллиона рублей через курьера.

По факту преступления следственный отдел ОП «Центральный» УМВД России по г. Туле возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).