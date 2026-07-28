В тульском сквере «Точка» июль проводят кинопоказом и танцевальным рейвом Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арт резиденция «ДКЖ» приглашает жителей и гостей Тулы на череду ярких событий в сквере «Точка». 30 и 31 июля пространство превратится в площадку для семейного отдыха и молодежного досуга - вход на оба мероприятия свободный.

30 июля в 20:00 гостей ждет кинопоказ под открытым небом: на большом экране представят советскую комедию «Джентльмены удачи». Для посетителей подготовят уютную зону с мягкими пуфиками и тематическим декором.

На следующий день, 31 июля, в 20:00, сквер преобразится в танцевальную площадку. Музыкальное сопровождение обеспечит диджейское объединение «САММИТ» - резиденты арт резиденции «ДКЖ». Гостей ждет двухчасовой непрерывный сет и эффектное световое оформление. Атмосфера мероприятия позволит зарядиться энергией ритма.

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