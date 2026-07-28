В Тульской области в колонию отправился мужчина, ошпаривший и порезавший назойливого гостя ножом Фото: Алексей ФОКИН.

Привокзальный районный суд Тулы признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением кухонного ножа.

Вечером 11 апреля 70-летний подсудимый купил продукты и алкоголь, а случайный прохожий помог донести рюкзак до дома. В благодарность он пригласил нового знакомого выпить. Однако через некоторое время хозяин попросил гостя уйти, но тот отказался. Началась ссора, гость толкнул хозяина.

Тогда мужчина включил чайник, снова потребовал уйти, а при отказе вылил кипяток на голову оппонента, а затем нанес ему удары ножом в область уха, шеи и головы. Пострадавший упал на пол и позже обратился к соседу за помощью.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к 2 годам 8 месяцам колонии. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшего взыскано 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.