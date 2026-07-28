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НовостиОбщество28 июля 2026 10:00

Тулячка отсудила 100 тысяч рублей за падение на наледи

Женщина настаивала на компенсации в 300 тысяч рублей
Анна КОНЕВА
Тулячка отсудила 100 тысяч рублей за падение на наледи

Тулячка отсудила 100 тысяч рублей за падение на наледи

Фото: Алексей ФОКИН.

Привокзальный районный суд Тулы взыскал с Управления по благоустройству администрации города 100 тысяч рублей в пользу местной жительницы, пострадавшей из-за некачественной уборки тротуара.

Инцидент произошел 13 января. Женщина шла по заснеженному и обледенелому тротуару у дома 10 по улице Дмитрия Ульянова, поскользнулась и упала. Скорая доставила её в больницу с травмой средней тяжести, пострадавшую госпитализировали в травматологию.

Тулячка требовала компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил иск, снизив сумму до 100 тысяч. Ответственность за уборку улично-дорожной сети в городе несет Управление по благоустройству.