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НовостиПроисшествия28 июля 2026 8:54

Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП в Чернском районе Тульской области

Погибли четыре человека
Игорь КОПЫТОВ
Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП в Чернском районе Тульской области

Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП в Чернском районе Тульской области

Фото: материалы пресс-служб.

Прокуратура Чернского района Тульской области взяла на контроль выяснение обстоятельств крупной аварии, произошедшей утром 28 июля.

ДТП случилось на 299 м километре автодороги М 2 «Крым». По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль Hyundai Sonata и грузовой автомобиль Ford Cargo.

В результате аварии погибли четыре человека: водитель и трое пассажиров легкового автомобиля - они скончались на месте происшествия.

Прокуратура следит за установлением всех обстоятельств аварии и контролирует ход процессуальной проверки, организованной по данному факту.