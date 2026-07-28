Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП в Чернском районе Тульской области

Фото: материалы пресс-служб.
Прокуратура Чернского района Тульской области взяла на контроль выяснение обстоятельств крупной аварии, произошедшей утром 28 июля.
ДТП случилось на 299 м километре автодороги М 2 «Крым». По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль Hyundai Sonata и грузовой автомобиль Ford Cargo.
В результате аварии погибли четыре человека: водитель и трое пассажиров легкового автомобиля - они скончались на месте происшествия.
Прокуратура следит за установлением всех обстоятельств аварии и контролирует ход процессуальной проверки, организованной по данному факту.