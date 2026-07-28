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НовостиОбщество28 июля 2026 8:32

29 июля в Пролетарском округе Тулы на сутки отключат холодную воду

Подачу воды приостановят с 8 утра
Анна КОНЕВА
29 июля в Пролетарском округе Тулы на сутки отключат холодную воду

29 июля в Пролетарском округе Тулы на сутки отключат холодную воду

Фото: Анна КОНЕВА.

В среду, 29 июля, в Пролетарском районе Тулы будет прекращена подача холодной воды. Связано это с подготовкой к работе в зимних условиях Медвенско-Осетровского водозабора.

С 8:00 29 июля до 8:00 30 июля воды временно не будет и в деревне Богоявленка, деревне Анишино, Веневом монастыре (Дедиловские выселки), воинской части в Анишино, деревне Новая-Знаменка и поселке Придорожный.

Пониженное давление холодного водоснабжения возможно в ЖК «Молодежный», поселке Молодежный, деревне Медвенка, микрорайоне Водный, СНТ «Водник 1» и «Водник 2», а также в населенных пунктах Рублево-Медвенский и Ивановка.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. Туляков просят заранее запастись водой.

В течение суток будет организована бесплатная раздача воды. Адреса пунктов выдачи опубликованы на сайте городской администрации.