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НовостиПроисшествия28 июля 2026 8:10

Мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Болохово Тульской области

Из здания было эвакуировано 10 человек
Игорь КОПЫТОВ
Мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Болохово Тульской области

Мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Болохово Тульской области

Фото: материалы пресс-служб.

В ночь на 28 июля в Болохово Киреевского района произошел пожар в квартире на первом этаже дома на улице Привокзальной.

На место оперативно прибыли спасатели: от МЧС России были задействованы 11 человек и 4 единицы техники. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров - пожар удалось ликвидировать.

Звено газодымозащитной службы 54 й пожарно спасательной части с помощью спасательных устройств эвакуировало одного человека по лестничному маршу. Всего из здания были выведены 10 жителей.

К сожалению, в результате происшествия погиб мужчина.

Причину пожара предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.